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Кадыров заявил Путину, что бойцы из Чечни выполняют все приказы президента в зоне СВО

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Чеченские бойцы, участвующие в спецоперации на Украине, не подведут президента России Владимира Путина и будут действовать до победного конца.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с российским государственным лидером.

«Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение её целей и задач», — сказал Кадыров.

Он поблагодарил президента за всё, что он делает для Чеченской Республики и всей Российской Федерации.

«Мы не подведём вас, Владимир Владимирович», — добавил он.

Путин ответил Кадырову: «Я не сомневаюсь».

Ранее Кадыров заявил, что несколько укрепточек «натовских бандитов и украинских нацистов» взяты в районе Кременной.

Он также опубликовал видео с десятью украинскими военнопленными в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.

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