Кадыров заявил Путину, что бойцы из Чечни выполняют все приказы президента в зоне СВО
Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи с российским государственным лидером.
«Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение её целей и задач», — сказал Кадыров.
Он поблагодарил президента за всё, что он делает для Чеченской Республики и всей Российской Федерации.
«Мы не подведём вас, Владимир Владимирович», — добавил он.
Путин ответил Кадырову: «Я не сомневаюсь».
Ранее Кадыров заявил, что несколько укрепточек «натовских бандитов и украинских нацистов» взяты в районе Кременной.
Он также опубликовал видео с десятью украинскими военнопленными в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.