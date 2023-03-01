Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек в районе Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько укрепточек «натовских бандитов и украинских нацистов» взяты в районе Кременной.

«В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ России обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате боёв девять военнослужащих украинской нацгвардии убиты, один сдался в плен.

Глава Чечни добавил, что число украинских пленных растёт каждый день.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских войск под Кременной.

Кроме того, среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.