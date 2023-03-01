Узнать больше

Кадыров заявил о взятии нескольких укрепточек в районе Кременной

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что несколько укрепточек «натовских бандитов и украинских нацистов» взяты в районе Кременной.

«В районе города Кременная ЛНР в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО России и десантников ВДВ России обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек натовских бандитов и украинских нацистов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в результате боёв девять военнослужащих украинской нацгвардии убиты, один сдался в плен.

Глава Чечни добавил, что число украинских пленных растёт каждый день.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили укрепрайон украинских войск под Кременной.

Кроме того, среди украинских войск отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить