«Никаких предпосылок»: в Кремле не видят условий для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Российская сторона не видит никаких предпосылок для того, чтобы ситуация на Украине перешла в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, для Москвы абсолютным приоритетом остаётся достижение поставленных в рамках СВО целей, в том числе и военным путём. Так официальный представитель Кремля прокомментировал призыв экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера к запуску «мирного процесса» для Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера к запуску «мирного процесса» для Украины.

«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путём», — сказал Песков.

Ранее Вольфганг Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel заявил, что пора запустить мирный процесс для Украины. По его мнению, необходимо предложить перспективы «нарастающему хору» критических вопросов в США и ФРГ.

Российские официальные лица на протяжении последних шести месяцев подчёркивают готовность к переговорам, отмечая, что именно Киев отказался от них. При этом украинская сторона пошла на этот шаг по указанию властей США, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Накануне она прокомментировала слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы относительно позиции Москвы по переговорам с Киевом.

«Сам он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное враньё, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — написала она в своём Telegram-канале.

«Московия»

Российская Федерация, как бы кто бы её ни называл, останется великой державой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Зеленского поручить премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «проработать» возможность переименования России в Московию.

«Вы знаете, это, наверное, относится к таким нелепым курьёзам — подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счёт. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Но ещё раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что глава киевского режима своими ежедневными действиями доказывает правоту российской стороны в том, что из Украины пытаются создать «анти-Россию».

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Херсонская область

В заброшенном доме в селе Ясная Поляна Новотроицкого муниципального округа Херсонской области сотрудники полиции обнаружили оружие и форму солдата ВСУ, который выехал в Германию, сообщает пресс-служба регионального главка.

«При выезде на место происшествия оперативники обнаружили пять гранат с запалами, пистолет Макарова и 34 патрона калибра 9 мм к нему, 204 патрона калибра 5,45 мм, охотничье ружьё и 11 патронов 12-мм калибра. Также на месте происшествия найдены военная форма ВСУ и военный билет. Установлено по имеющейся информации, что его владелец выехал в Германию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному делу проводится дальнейшее разбирательство.

Обращения участников СВО

Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их родственников обработал уже 3,5 тыс. обращений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Открытие центра состоялось 27 февраля.

«Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтёров, оказывающих помощь в зоне СВО», — подчеркнул Собянин в своём Telegram-канале.

По его словам, специалисты центра рассматривают каждое обращение индивидуально, большое внимание уделяется оказанию психологической помощи взрослым и детям.