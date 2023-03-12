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Захарова назвала враньём слова Кулебы об отсутствии желания Москвы вести переговоры

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу во вранье в отношении позиции Москвы о переговорах с Киевом.
Захарова назвала враньём слова Кулебы об отсутствии желания Москвы вести переговоры
  • РИА Новости

Она напомнила о заявлениях Кулебы для итальянских СМИ, где он назвал выступающих за урегулирование конфликта с Россией мирным путём лицемерами. По словам украинского политика, эта точка зрения представляет пожелание Украине поражения: «Не мир, а надпись «покойся с миром» на могиле Украины».

«При этом сам он вроде бы согласен с тем, что для переговоров «всегда есть место», но только не видит никакого стремления к ним со стороны России. Грандиозное враньё, учитывая, что именно представляемый им режим на законодательном уровне запретил вести эти самые переговоры с Россией», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель российского МИД заявила, что Украина по указанию властей США заблокировала переговоры с Россией, которые сама же и инициировала.

В октябре президент России Владимир Путин отмечал, что Киев отказался от переговоров, однако Москва будет открыта к диалогу, если украинский режим «созреет».

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