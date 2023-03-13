Минобороны: морские пехотинцы ЧФ России отразили нападение украинской ДРГ в зоне СВО
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Как сообщает Минобороны, по данным разведки было определено местонахождение противника.
Огнём из ПТРК, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов «была сорвана за считаные минуты», говорится в заявлении.
Корректировка огня велась расчётами беспилотников, все цели в ходе боя были уничтожены.
7 марта стало известно, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза.
Уточняется, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.