Морские пехотинцы Черноморского флота России на одном из направлений СВО отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков.

Как сообщает Минобороны, по данным разведки было определено местонахождение противника.

Огнём из ПТРК, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов «была сорвана за считаные минуты», говорится в заявлении.

Корректировка огня велась расчётами беспилотников, все цели в ходе боя были уничтожены.

7 марта стало известно, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза.

Уточняется, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.