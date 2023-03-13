Узнать больше

Минобороны: морские пехотинцы ЧФ России отразили нападение украинской ДРГ в зоне СВО

Короткая ссылка
Морские пехотинцы Черноморского флота России на одном из направлений СВО отразили нападение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков.
Минобороны: морские пехотинцы ЧФ России отразили нападение украинской ДРГ в зоне СВО
  • © mil.ru

Как сообщает Минобороны, по данным разведки было определено местонахождение противника. 

Огнём из ПТРК, артиллерии и танков Т-90М «Прорыв» атака украинских националистов «была сорвана за считаные минуты», говорится в заявлении.

Корректировка огня велась расчётами беспилотников, все цели в ходе боя были уничтожены.

7 марта стало известно, что группировку новейших российских комплексов звукотепловой разведки «Пенициллин» в зоне специальной военной операции увеличат в два раза.

Уточняется, что это позволит повысить эффективность контрбатарейной борьбы ВС России с артиллерией ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить