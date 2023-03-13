Экс-глава Мюнхенской конференции Ишингер призвал запустить мирный процесс для Украины

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в материале для газеты Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.

По его словам, помимо поставок вооружения и финансовой поддержки, необходимо предложить перспективы «нарастающему хору» критических вопросов в Соединённых Штатах и в ФРГ.

Ишингер при этом отметил, что речь не может идти о том, чтобы «требовать от Украины готовности к переговорам сегодня же».

Он добавил, что пора запустить мирный процесс для Украины.

10 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны из-за соседства.

По словам индийского премьер-министра Нарендры Моди, проблему украинского конфликта необходимо решать путём диалога и дипломатии.