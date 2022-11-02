Погибли двое гражданских: территория ДНР за сутки была обстреляна украинскими военными 50 раз

Двое гражданских погибли, ещё двое пострадали в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ. В общей сложности за минувшие сутки по ДНР было выпущено более 200 боевых снарядов. При этом врио главы региона Денис Пушилин сообщил, что cоюзные войска продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения. Утром 2 ноября в центральных и северных регионах Украины начались почасовые отключения электроэнергии.

Жертвами обстрелов со стороны украинских военных за прошедшие 24 часа стали два мирных жителя Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в ранее освобождённом Благодатном», — говорится в сообщении.

При этом ранения различной степени тяжести получили два гражданских лица, в том числе подросток 2008 года рождения.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 50 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 210 единиц различных боеприпасов из AGM-88 HARM, РСЗО HIMARS, артиллерии 155, 152 и 122 мм, а также миномётов 120 мм.

«Повреждены пять домостроений в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также пять объектов гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Применение крылатых ракет Х-32

Военные объекты на Украине в ходе специальной военной операции неоднократно поражались новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как «убийцы авианосцев», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — цитирует источник РИА Новости.

Также по теме Массированным ударом: в Минобороны РФ заявили о существенном нарушении управления группировками ВСУ Украинские войска испытывают трудности с управлением группировками и их тыловым обеспечением, а также с перевозкой резервов в районы...

Источник отмечает, что ни одна ракета Х-32 не была перехвачена украинскими системами ПВО.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября на селекторном совещании, ударами высокоточного оружия поражаются объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. В то же время «принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан».

Продвижение войск в ДНР

Союзные войска продвигаются вперёд практически по всей линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике, сообщил в своём видеообращении врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперёд, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — сказал он.

По его словам, продолжаются бои за Павловку на Угледарском направлении, есть определённые успехи на Марьинском направлении. Он подчеркнул, что освобождение Марьинки позволит отодвинуть противника на нужное расстояние, чтобы не обстреливался в том числе Донецк. Кроме того, на Артёмовском направлении освобождается Артёмовск.

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«Подарки» от Джокера для офиса Зеленского

В устройствах сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского, СБУ и ВСУ есть множество «подарков». Об этом заявил украинский хакер Джокер, переехавший в ДНР.

«Не боюсь ли я навредить публикацией этой информации в получении новых данных о ВСУ и НАТО? Не боюсь. Поймите, это не так работает. Те, кто пытаются обвинять меня в глупости этой публикации, сами глупцы. И так, как работают мои хакеры, никто больше не работает. Также не забывайте, что у меня есть шпионы везде. И в ВСУ, и в СБУ, и в офисе Зеленского. А значит, есть доступ не только к информации, но и к технике. И не забываем, что я оставил во всех их устройствах много своих «подарков», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Джокер взломал американскую систему управления войсками Delta, которую применяют украинские войска. По его словам, сделать это было нелегко.

Херсонская область

В ходе процедуры перемещения населения из Херсона на левый берег Днепра было обстреляно из стрелкового оружия судно с мирными жителями, сообщили в экстренных службах.

«Вчера в 19:30 буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооружёнными людьми. Информация о пострадавших уточняется», — приводит текст сообщения РИА Новости.

В настоящий момент ведётся поиск нападавших.

Ранее в администрации Каховского района Херсонской области заявили, что для вывоза жителей на фоне высокого уровня военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры.

Веерные отключения электроэнергии на Украине

В компании «Укрэнерго» сообщили, что с 06:00 (с 07:00 мск) вводятся в действие графики почасовых отключений в центральных и северных регионах Украины.

Отмечается, что операторам распределительных сетей предоставили объёмы для ограничения электроснабжения для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на Украине повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Как накануне отметил Владимир Путин, удары российских войск по инфраструктурным объектам Украины «отчасти» стали ответом на теракт в Севастополе.