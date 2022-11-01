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Хакер Джокер рассказал, как взломал систему управления украинскими войсками Delta

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RT
Украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в Донецкую Народную Республику с Украины, подтвердил взлом системы управления ВСУ Delta.
Хакер Джокер рассказал, как взломал систему управления украинскими войсками Delta
  • Gettyimages.ru
  • © Milan_Jovic

«Было действительно нелегко (взломать. — RT), но не бывает абсолютно защищённых систем. Каждую систему можно взломать, если есть навыки, время и креативность в подходе. Но самое главное — вера в то, что это возможно. Тогда затрата времени и кропотливость работы не будут такими утомительными», — сказал хакер РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что хакер из ДНР, использующий псевдоним Джокер, взломал американскую систему управления войсками Delta, которую применяют украинские войска.

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