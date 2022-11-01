Узнать больше

Безсонов рассказал, что хакер из ДНР взломал систему управления ВСУ Delta

Короткая ссылка
Хакер из ДНР, использующий псевдоним Джокер, взломал американскую систему управления войсками Delta, которую применяют украинские войска. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.
Безсонов рассказал, что хакер из ДНР взломал систему управления ВСУ Delta
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Джокер взломал хвалёную американскую программу управления войсками «Дельта», которой активно пользуются ВСУ», — заявил Безсонов.

По его словам, Delta представляет собой программу, в которую вносятся данные о своих войсках и силах противника, при этом информация регулярно обновляется при поступлении разведывательных данных.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.

1 августа хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить