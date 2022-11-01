Безсонов рассказал, что хакер из ДНР взломал систему управления ВСУ Delta

Хакер из ДНР, использующий псевдоним Джокер, взломал американскую систему управления войсками Delta, которую применяют украинские войска. Об этом заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём Telegram-канале.

«Джокер взломал хвалёную американскую программу управления войсками «Дельта», которой активно пользуются ВСУ», — заявил Безсонов.

По его словам, Delta представляет собой программу, в которую вносятся данные о своих войсках и силах противника, при этом информация регулярно обновляется при поступлении разведывательных данных.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.

1 августа хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin.