Безсонов рассказал, что хакер из ДНР взломал систему управления ВСУ Delta
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«Джокер взломал хвалёную американскую программу управления войсками «Дельта», которой активно пользуются ВСУ», — заявил Безсонов.
По его словам, Delta представляет собой программу, в которую вносятся данные о своих войсках и силах противника, при этом информация регулярно обновляется при поступлении разведывательных данных.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что пророссийская хакерская группировка устроила кибератаку на сайт американского производителя вооружений, в результате чего он перестал открываться.
1 августа хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin.