Хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin
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Об этом в Telegram-канале написал основатель Killnet.
«С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам» — говорится в сообщении.
Согласно заявление, хакеры намерены нацелить свои киберудары на производственные системы управления промышленных комплексов компании. По их словам, деятельность корпорации «будет парализована».
Ранее хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о преступлениях киевских властей в Донбассе.