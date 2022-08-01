Хакеры Killnet заявили о начале атак на американскую корпорацию Lockheed Martin

Хакерская группировка Killnet заявила о начале кибератак на американскую военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin.

Об этом в Telegram-канале написал основатель Killnet.

«С этого дня — оборонная корпорация Lockheed Martin будет подвергаться моим кибератакам» — говорится в сообщении.

Согласно заявление, хакеры намерены нацелить свои киберудары на производственные системы управления промышленных комплексов компании. По их словам, деятельность корпорации «будет парализована».

Ранее хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о преступлениях киевских властей в Донбассе.