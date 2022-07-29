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Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и получили данные вуза

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Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и разместили там сведения о выпускниках и данные о преступлениях киевских властей в Донбассе, сообщил РИА Новости участник хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.
Хакеры взломали серверы Национального университета обороны Украины и получили данные вуза
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«Сегодня, в день Сил специальных операций Украины, в результате совместной операции хакерских группировок Beregini и RaHDIt были атакованы серверы кузницы кадров этой структуры — Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского», — сказал он.

Хакерам удалось скачать методические пособия, списки преподавателей, слушателей и выпускников с указанием мест их распределения, отметил собеседник.

Также хакерские группировки оставили на портале «правильные пособия» о преступлениях Киева в Донбассе и уведомление, что после окончания спецоперации учебное заведение переименуют в честь разведчика Павла Судоплатова.

Ранее группа RaHDIt выявила россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины.

Уточняется, что в документах значится 2,5 тыс. человек.

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