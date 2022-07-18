Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с украинской военной разведкой

Хакеры RaHDIt выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, сообщил один из участников кибергруппы на условиях анонимности.

В комментарии РИА Новости он уточнил, что в документах числится 2,5 тыс. человек.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные», — сказал собеседник агентства.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

Он также заявил, что оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками.