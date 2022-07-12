Хакер RaHDIt заявил, что планы Минобороны Украины разрабатывали советники НАТО

Участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки», — заявил хакер.

По словам хакера, советникам стран НАТО выписывали грамоты и благодарности за помощь в подготовке украинских военных.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.