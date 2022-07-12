Хакер RaHDIt заявил, что планы Минобороны Украины разрабатывали советники НАТО

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Участник российской хакерской группы RaHDIt сообщил, что оперативные планы Минобороны Украины были разработаны иностранными советниками.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки», — заявил хакер.

По словам хакера, советникам стран НАТО выписывали грамоты и благодарности за помощь в подготовке украинских военных.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.

Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.

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