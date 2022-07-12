Хакер RaHDIt заявил, что планы Минобороны Украины разрабатывали советники НАТО
Об этом он рассказал РИА Новости.
«Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки», — заявил хакер.
По словам хакера, советникам стран НАТО выписывали грамоты и благодарности за помощь в подготовке украинских военных.
Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России.
Также участник группы RaHDIt заявил, что потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50—70 тыс.