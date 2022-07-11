Хакер RaHDIt: США предоставляют Украине данные со спутников

Разведка США снабжает Украину данными радиолокации и спутниковыми снимками, в том числе территории России, заявил участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что американские системы радиолокационного обнаружения тоже работают на украинскую разведку.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.