МО России: Киев ночью нанёс удары «Точкой-У» и беспилотниками по Белгороду и Курску

Ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска, заявило Министерство обороны России.

«Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершён преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов», — заявило ведомство.

Этот ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлён против мирного гражданского населения российских городов, подчеркнули в Министерстве обороны.

Как заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков, российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» уничтожены в воздухе.

«В результате поражения украинских ракет обломки одной из них упали на жилой дом в городе», — сообщил он.

Также силы ПВО поразили на подлёте к Курску два начинённых взрывчаткой реактивных беспилотника Ту-143.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и пожаре в частном жилом доме. Предположительно, сработала система ПВО.

Позднее глава региона заявил, что в городе есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов, также повреждено не менее 39 частных жилых домов.

Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок, кроме того, есть информация о трёх погибших.