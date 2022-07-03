Губернатор Гладков: трое жителей погибли в результате ЧП с громкими звуками в Белгороде

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Трое человек погибли, ещё четверо, включая 10-летнего ребёнка, пострадали в результате произошедшего ранним утром в Белгороде происшествия, о котором жители узнали по серии громких звуков в небе над городом.

Об этом сообщает губернатор белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале

Губернатор и мэр города Антон Иванов выехали на место для оценки ущерба, нанесённого городу в результате ЧП. 

«Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять полностью», — пишет глава региона. 

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких звуков в Белгороде и возгорании частного дома на территории города. Предположительно, сработала система ПВО.

Возгорание в частном жилом доме в Белгороде, которое было зафиксировано после серии громких звуков в небе над городом, потушено.

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