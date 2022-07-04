Губернатор Гладков: в Белгороде после обстрела ВСУ усилили охрану

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ночью с 3 на 4 июля в Белгороде организовали дополнительную охрану квартала, попавшего под обстрел ВСУ.

Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.

«Ночью по просьбе жителей, которые не ночевали в своих домах, усилили благодаря дополнительным нарядам полиции охрану в этом квартале. Надеюсь, что сегодня прошло без происшествий — информацию пока не получал», — говорится в сообщении губернатора.

Гладков подчеркнул, что уже с 4 июля в Белгороде начнут работы по восстановлению разрушенных полностью или частично жилых домов.

«Министерство ЖКХ, Министерство строительства, администрация города Белгорода должны, получив авансовые платежи на счета подрядных организаций, обеспечить качественное выполнение всех запланированных работ», — пишет он.

3 июля Министерство обороны России сообщило, что ночью Киев нанёс преднамеренный удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска.