Хакер RaHDIt: потери ВСУ составляют не менее 50 тысяч убитыми

Потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50-70 тыс. убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тыс. безвозвратных потерь у них действительно есть», — цитирует РИА Новости хакера.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.

До этого газета The Independent писала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».