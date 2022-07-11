Хакер RaHDIt: потери ВСУ составляют не менее 50 тысяч убитыми

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Потери украинской армии на данный момент составляют не менее 50-70 тыс. убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тыс. безвозвратных потерь у них действительно есть», — цитирует РИА Новости хакера.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.

До этого газета The Independent писала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».

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