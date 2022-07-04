The Independent: военные ВСУ назвали службу на восточном фронте «адом на земле»

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Украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле». Об этом сообщает газета The Independent.
The Independent: военные ВСУ назвали службу на восточном фронте «адом на земле»
  • РИА Новости

«По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни всё по-другому. В определённый момент непрекращающиеся обстрелы не позволяли солдатам стоять в окопах», — рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Также, по его словам, в рядах украинской армии существует дефицит боеприпасов, присутствуют дезертирство и психологические проблемы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска. По его словам, общие потери составили 5469 человек.

В Минобороны России заявили, что военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

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