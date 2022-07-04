The Independent: военные ВСУ назвали службу на восточном фронте «адом на земле»

Украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле». Об этом сообщает газета The Independent.

«По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни всё по-другому. В определённый момент непрекращающиеся обстрелы не позволяли солдатам стоять в окопах», — рассказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Также, по его словам, в рядах украинской армии существует дефицит боеприпасов, присутствуют дезертирство и психологические проблемы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска. По его словам, общие потери составили 5469 человек.

В Минобороны России заявили, что военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.