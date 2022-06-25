Минобороны России: батальон теробороны Украины отказался отправляться в Донбасс из Львова

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Военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.
Минобороны России: батальон теробороны Украины отказался отправляться в Донбасс из Львова
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения», — заявил он.

Спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

Также сообщалось, что один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение.

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