Шойгу доложил Путину, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.

По его словам, общие потери составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — более 2 тыс. 3 июля Генштаб ВСУ подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.