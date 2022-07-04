Шойгу доложил Путину, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о потерях ВСУ за две недели в ходе операции по освобождению Лисичанска.

По его словам, общие потери составили 5469 человек, в том числе безвозвратные — более 2 тыс. 

3 июля Генштаб ВСУ подтвердил отход украинских подразделений из Лисичанска в Луганской Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить