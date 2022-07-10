Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.
Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери», — цитирует его РИА Новости.

Он также рассказал, что украинская армия нуждается в поставках новой бронетехники и оружия от их западных партнёров.

«Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — подчеркнул он.

Резников также отметил, что ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW перестали быть приоритетной техникой, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.

Ранее газета The Independent писала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».

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