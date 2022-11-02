РИА Новости: удары по военным объектам Украины осуществлялись крылатыми ракетами Х-32
Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.
По словам собеседника агентства, удары по военной инфраструктуре Украины подтвердили способность таких ракет поражать наземные объекты с высокой точностью.
Он также подчеркнул, что украинским системам ПВО не удалось перехватить ни одну ракету Х-32.
1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.