РИА Новости: удары по военным объектам Украины осуществлялись крылатыми ракетами Х-32

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции на Украине осуществляли высокоточные удары по украинским военным объектам новыми крылатыми ракетами Х-32.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства, удары по военной инфраструктуре Украины подтвердили способность таких ракет поражать наземные объекты с высокой точностью.

Он также подчеркнул, что украинским системам ПВО не удалось перехватить ни одну ракету Х-32.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.