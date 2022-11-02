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РИА Новости: удары по военным объектам Украины осуществлялись крылатыми ракетами Х-32

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Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции на Украине осуществляли высокоточные удары по украинским военным объектам новыми крылатыми ракетами Х-32.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

По словам собеседника агентства, удары по военной инфраструктуре Украины подтвердили способность таких ракет поражать наземные объекты с высокой точностью.

Он также подчеркнул, что украинским системам ПВО не удалось перехватить ни одну ракету Х-32.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

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