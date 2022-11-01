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Киев заявил о серьёзном повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины

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Украинские власти заявили о серьёзном повреждении около 40% энергетической инфраструктуры страны.
Киев заявил о серьёзном повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что об этом Зеленский сказал на встрече с еврокомиссаром Кадри Симсо. По его словам, повреждено «уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС».

Ранее исполнительный директор группы компаний «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

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