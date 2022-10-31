В ДТЭК заявили об отсутствии оборудования для восстановления энергосистемы Украины

Исполнительный директор группы компаний «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.

Об этом он написал в своих соцсетях.

По словам Сахарука, компания использовала запас оборудования, который был на складах «после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября».

«Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов. Уже есть определённые сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого», — цитирует его ТАСС.

31 октября в Киеве заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, часть Киева была обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

Минобороны России сообщило, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.