В Херсонской области решили принять принудительные меры для вывоза жителей из Каховского района
- РИА Новости
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«Всем жителям! Незамедлительно покинуть населённый пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы», — цитирует заявление областной администрации РИА Новости.
Власти уточнили, что вывоз будет осуществляться организованно наземным транспортом, а с 6 ноября будут применяться «принудительные меры» к оставшимся.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней.