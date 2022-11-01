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В Херсонской области решили принять принудительные меры для вывоза жителей из Каховского района

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Власти Херсонской области заявили, что для вывоза жителей из Каховского района в связи с высоким уровнем военной угрозы с 6 ноября будут применяться принудительные меры.
В Херсонской области решили принять принудительные меры для вывоза жителей из Каховского района
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Всем жителям! Незамедлительно покинуть населённый пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы», — цитирует заявление областной администрации РИА Новости.

Власти уточнили, что вывоз будет осуществляться организованно наземным транспортом, а с 6 ноября будут применяться «принудительные меры» к оставшимся.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней.

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