В Херсонской области рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти региона рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней.

РИА Новости

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«Максимум дня три, и эта работа будет завершена», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что в Херсонской области расширили зону перемещения мирных граждан.