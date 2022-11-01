В Херсонской области рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что власти региона рассчитывают завершить перемещение мирных граждан в течение трёх дней.
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Максимум дня три, и эта работа будет завершена», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области расширили зону перемещения мирных граждан.
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