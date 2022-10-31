В Херсонской области расширили зону перемещения мирных граждан

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе расширили зону перемещения мирных граждан.

«В связи с возможностью применения украинским режимом запрещённых методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы», — написал он в Telegram.

Уточняется, что, принимая во внимание данную угрозу, он решил расширить зону перемещения мирных граждан «на 15 километров от Днепра».

Ранее Сальдо высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками.