Узнать больше

Сальдо высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Крым 24» высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками.
Сальдо высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками
  • РИА Новости

«Шлюзовые камеры, если через них пойдёт вода, они принесут неприятности, но меньше, (чем. — RT) если всю дамбу взорвать. Но такая опасность существует, и не учитывать её нельзя», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал возможную угрозу взрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики предпринимают попытки нанести удар по Каховской ГЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить