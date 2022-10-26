Сальдо высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Крым 24» высказался об угрозе подрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками.

«Шлюзовые камеры, если через них пойдёт вода, они принесут неприятности, но меньше, (чем. — RT) если всю дамбу взорвать. Но такая опасность существует, и не учитывать её нельзя», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал возможную угрозу взрыва дамбы Каховской ГЭС украинскими боевиками.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские боевики предпринимают попытки нанести удар по Каховской ГЭС.