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На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии

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Графики почасовых отключений электроэнергии введены в центре и на севере Украины, сообщили в «Укрэнерго».
На Украине ввели графики почасовых отключений электроэнергии
  • Gettyimages.ru

«Сегодня, 2 ноября, с 6 часов утра (с 7:00 мск. — RT) введены в действие графики почасовых отключений», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что операторам распределительных сетей предоставили объёмы для ограничения электроснабжения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

Ранее власти Полтавской области сообщили об объявлении воздушной тревоги.

1 ноября Минобороны России сообщило, что после нанесения массированного удара 31 октября было существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

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