Массированным ударом: в Минобороны РФ заявили о существенном нарушении управления группировками ВСУ

Украинские войска испытывают трудности с управлением группировками и их тыловым обеспечением, а также с перевозкой резервов в районы боевых действий. Об этом заявили в Минобороны РФ, комментируя массированные удары российских войск по украинской инфраструктуре. По данным министерства, на Украине также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса.

В Минобороны РФ заявили, что в результате массированного удара высокоточным оружием, нанесённого российскими войсками 31 октября по ряду украинских объектов, нарушена управленческая работа в структуре ВСУ.

«Существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом», — сказал 1 ноября в ходе брифинга официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в результате ударов также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Между тем российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на ряде направлений специальной военной операции на Украине.

По данным Минобороны, на Купянском направлении противник предпринимал безуспешные попытки атаковать батальонной тактической группой, усиленной иностранными наёмниками, в направлении населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области.

Как отметили в ведомстве, все атаки отражены. Противник потерял более 150 военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Кроме того, на Краснолиманском направлении сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении ряда населённых пунктов ЛНР.

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

Как уточнили в Минобороны, этого удалось достичь упреждающим огнём артиллерии и работой российских подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ. В результате уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

В свою очередь, на Николаево-Криворожском направлении российские войска пресекли попытки ВСУ наступать в направлении населённых пунктов Херсонской области. Противник отброшен на исходные рубежи. В процессе уничтожены более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и восемь пикапов.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 154 районах. Кроме того, уничтожено три склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Авиацией сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять беспилотников. Наряду с этим в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У», а также шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха».

Росгвардия задержала пособников ВСУ

Пресс-служба Росгвардии сообщает, что за неделю сотрудники ведомства выявили в Херсонской и Запорожской областях 27 пособников ВСУ.

Кроме того, из незаконного оборота изъято около 170 единиц огнестрельного оружия, выстрелов для гранатомёта, артиллерийских снарядов.

Росгвардейцы также обнаружили и изъяли более 50 тыс. патронов различного калибра и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Как отметили в ведомстве, в противодиверсионной борьбе сотрудникам Росгвардии помогают местные жители, которые регулярно сообщают о подозрительных лицах и потенциально опасных находках.

Эксклюзив RT с передовой

Корреспондент RT Влад Андрица побывал на Кинбурнской косе с бойцами казачьей бригады «Дон», которая круглые сутки охраняет побережье, не позволяя ВСУ высадить десант.

Бойцы казачьей бригады «Дон» на Кинбурнской косе круглые сутки охраняют побережье от ВСУ

По словам бойцов, речь идёт о самой западной точке линии фронта, противник находится на соседнем острове Первомайский. Члены бригады каждый день пристреливают оружие, контролируя каждый квадрат побережья, где может высадиться десант ВСУ.

Как рассказали военнослужащие, коса была заминирована ещё до их прибытия.

«Сюрпризы наши враги оставили. Видите, что произошло с автомобилем: один погиб, один ранен», — рассказал корреспонденту RT военный с позывным Грут, показывая подорванный внедорожник.

По словам военных, разведчики бригады «Дон» ежедневно проводят в районе контрдиверсионные мероприятия.