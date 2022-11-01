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Минобороны: в результате удара ВС России нарушено производство на предприятиях ВПК Украины

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В результате массированного удара ВС России нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.
Минобороны: в результате удара ВС России нарушено производство на предприятиях ВПК Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара... нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.

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