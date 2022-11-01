Минобороны: в результате удара ВС России нарушено производство на предприятиях ВПК Украины

В результате массированного удара ВС России нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара... нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские вооружённые силы эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника.