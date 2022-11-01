Минобороны: ВСУ потеряли более 150 человек при попытках атак на Купянском направлении
- AP
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По его словам, на этом направлении украинские войска безуспешно пытались атаковать в направлении населённых пунктов Николаевка и Куземовка (ЛНР), а также Орлянка (Харьковская область).
Конашенков отметил, что все атаки отражены.
В Минобороны сообщили, что в результате огневого поражения ВСУ потеряли более 150 военных и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.
Кроме того, Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.