Украинские войска потеряли более 150 военных и наёмников в результате неудачных попыток атак на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на этом направлении украинские войска безуспешно пытались атаковать в направлении населённых пунктов Николаевка и Куземовка (ЛНР), а также Орлянка (Харьковская область).

Конашенков отметил, что все атаки отражены.

В Минобороны сообщили, что в результате огневого поражения ВСУ потеряли более 150 военных и боевиков, три танка, четыре боевых бронированных машины и шесть пикапов.

Кроме того, Минобороны России сообщило, что в результате нанесения российскими войсками массированного удара 31 октября существенно нарушено управление группировками войск Вооружённых сил Украины и их тыловым обеспечением.