«Читайте доктрину, там всё написано»: в Москве отреагировали на слова Байдена о последствиях применения ядерного оружия

В Кремле после слов Джо Байдена, пригрозившего последствиями, если Россия применит ядерное или химическое оружие на Украине, заявили, что случаи использования такого вида вооружений прописаны в военной доктрине РФ. В документе говорится, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на использование оружия массового поражения, в том числе ядерного, против РФ, а также когда поставлено под угрозу существование государства. Между тем в Совфеде отметили, что данную тему поднимают именно в Вашингтоне, допуская, что нанесут ядерный удар первыми. При этом Россия никогда не угрожала кому-либо ядерным оружием, подчеркнули в Госдуме.

В Кремле прокомментировали заявление Джо Байдена, пригрозившего России последствиями, если она применит ядерное оружие.

«Читайте доктрину, там всё написано», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Как следует из военной доктрины РФ, решение о применении ядерного оружия принимает президент. Его использование обусловлено ответом на применение против РФ или союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее президент США в интервью CBS пригрозил Москве последствиями в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. По его словам, это «изменило бы облик войны, как ничто со времён Второй мировой».

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«Последствия будут. Они станут большими изгоями в мире, чем когда-либо были. И в зависимости от масштабов того, что они делают, мы определим, каким будет ответ», — сказал Байден, говоря о возможной реакции Вашингтона.

Тему применения ядерного или химического оружия в том или ином конфликте непременно поднимают именно представители коллективного Запада во главе с США. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«О применении ядерного оружия говорят только американцы. В частности, американцы допускают нанесение ядерного удара первыми. Мы же этого никогда не делали. Мы говорили только о том, что можем ответить ядерным оружием при нанесении ядерного удара по нашей территории. Поэтому если он и должен там кого-то пугать, то самого себя и своих подчинённых», — заявил сенатор RT.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT также обратил внимание на то, что Россия никогда не угрожала кому-либо ядерным оружием.

«Но всегда заявляли, что в случае нападения наши вооружённые силы готовы произвести ответный ядерный удар. Во-вторых, по химическому оружию: мы своё химическое оружие уничтожили, а американцы — нет. Что касается тактического оружия, то сегодня Америка в определённой мере проговаривает с Украиной возможности поставки этого тактического оружия. Поэтому делать такие заявления со стороны Америки цинично. Мы расцениваем это как провокации и угрозы», — сказал парламентарий.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу подчёркивал, что Россия не применяла и не собирается применять в рамках специальной военной операции на Украине химическое или ядерное оружие. «Его использование ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, которые определены в российских руководящих документах, открытых для широкого ознакомления», — говорил он.

В то же время Лиз Трасс, ставшая новым премьер-министром Великобритании, указывала на готовность применить ядерное оружие при необходимости: «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать».

Запорожская АЭС

Украинские войска продолжают попытки полностью изолировать Запорожскую АЭС от освобождённой территории региона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

Также по теме «Ставки могут многократно возрасти»: как США накачивают Украину снарядами для HIMARS и другими вооружениями Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, говорится в сообщении Пентагона. По данным ведомства, в очередной...

«Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить её и изолировать АЭС от освобождённой части Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

При этом киевский режим возобновил подачу электроэнергии ЗАЭС и восстановил ЛЭП, ведущие в сторону подконтрольной Киеву территории Украины: «Они стараются сделать всё возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему».

Рогов на фоне участившихся случаев покушений на представителей власти на освобождённых территориях предложил усилить их безопасность и обеспечить оружием для самообороны. «Если представителям ВГА доверяют судьбы сотен тысяч людей на освобождённых территориях, то уж личное оружие им точно можно доверить», — сказал он.

Ранее Владимир Путин предупредил Киев об ответе со стороны России в случае продолжения попыток проведения терактов в РФ и на освобождённых территориях Донбасса, в том числе на ядерных объектах.

«Мы это всё видим, контролируем, конечно, и сделаем всё, чтобы не допустить негативного развития событий. И ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они, по сути, ничем не отличаются от методов терроризма», — отмечал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС 16 сентября.