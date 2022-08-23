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Трасс заявила, что будет готова применить ядерное оружие при необходимости

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Глава британского МИД Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра, заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала она на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для королевства. Её слова приводит ТАСС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что в настоящее время риск ядерного конфликта из-за геополитической напряжённости стал самым высоким за последние десятилетия.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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