Пушилин заявил, что ВСУ пытаются наступать при поддержке инструкторов НАТО
«Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках — натовские инструкторы», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По словам главы ДНР, инструкторы Североатлантического альянса в данный момент фактически руководят украинскими подразделениями.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.