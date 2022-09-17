Пушилин заявил, что ВСУ пытаются наступать при поддержке инструкторов НАТО

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в боевых порядках украинских войск, пытающихся наступать в направлении некоторых населённых пунктов в ДНР, присутствуют инструкторы НАТО.

«Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках — натовские инструкторы», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По словам главы ДНР, инструкторы Североатлантического альянса в данный момент фактически руководят украинскими подразделениями.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.