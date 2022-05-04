В «Спартаке» отреагировали на слухи о сокращении бюджета клуба

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию об уменьшении бюджета столичного клуба.
В «Спартаке» отреагировали на слухи о сокращении бюджета клуба
  • РИА Новости

«Никаких решений насчёт бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чём сказали авторы новости, — предположения, а не факты», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Напомним, что за три тура до окончания чемпионата России москвичи занимают десятое место в турнирной таблице с 34 очками, что всего на пять баллов больше, чем у находящегося в зоне стыковых матчей «Урала».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость об уменьшении бюджета клуба.

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