Салихова: пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают чемпионский коридор «Зениту»

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Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила необходимость организации чемпионского коридора для санкт-петербургского «Зенита».
Салихова: пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают чемпионский коридор «Зениту»
  • РИА Новости

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что красно-белые примут петербургский клуб в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 15 мая на поле стадиона «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

Сине-бело-голубые переиграли «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура и досрочно оформили победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые должны организовать чемпионский коридор для петербургского клуба.

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