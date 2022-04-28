Куман заявил, что ему не хватало должной поддержки со стороны президента «Барселоны»

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Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман признался, что президент клуба его не поддерживал.
Куман заявил, что ему не хватало должной поддержки со стороны президента «Барселоны»
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«Реальность, в которой находится «Барса», стоит принять. Нужно время, чтобы вернуться. Необходимо мыслить в долгосрочной перспективе и дать Хави ощущение уверенности. Лапорта поддерживает Хави. У меня не было максимальной поддержки со стороны президента, и я лишь надеюсь, что он извлёк урок и сможет поддержать Хави», — цитирует Кумана ESPN.

По словам тренера, ему часто приходилось умалчивать о происходящем в стане сине-гранатовых. Кроме того, голландский специалист признался, что ему не нравились постоянные разговоры Лапорты, который публично сомневался в его будущем.

«Внутри клуба стоит говорить обо всём четко, но на публике тренера нужно защищать», — добавил Куман.

Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли Кубок Испании. Хави же начал тренировать команду в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что «Барселону», «Ювентус» и «Реал» могут исключить из ЛЧ.

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