Роддик считает, что поражение на турнире в Белграде пойдёт Джоковичу на пользу
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«Именно такая неделя нужна была Новаку. Были изматывающие матчи и напряжённые розыгрыши. Конечно, мы все хотим постоянно побеждать, но я думаю, что он получил от этой недели всё, чего хотел и в чём нуждался», — написал Роддик в социальных сетях.
Американский теннисист также рассказал, что у Джоковича есть время для подготовки и анализа ошибок перед турниром в Риме.
Напомним, что Рублёв обыграл сербского спортсмена в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0.
Ранее Джокович поздравил россиянина с победой на турнире в Белграде.