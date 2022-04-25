Роддик считает, что поражение на турнире в Белграде пойдёт Джоковичу на пользу

Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде от россиянина Андрея Рублёва.

«Именно такая неделя нужна была Новаку. Были изматывающие матчи и напряжённые розыгрыши. Конечно, мы все хотим постоянно побеждать, но я думаю, что он получил от этой недели всё, чего хотел и в чём нуждался», — написал Роддик в социальных сетях.

Американский теннисист также рассказал, что у Джоковича есть время для подготовки и анализа ошибок перед турниром в Риме.

Напомним, что Рублёв обыграл сербского спортсмена в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0.

Ранее Джокович поздравил россиянина с победой на турнире в Белграде.