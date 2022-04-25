Роддик считает, что поражение на турнире в Белграде пойдёт Джоковичу на пользу

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде от россиянина Андрея Рублёва.
Роддик считает, что поражение на турнире в Белграде пойдёт Джоковичу на пользу
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Именно такая неделя нужна была Новаку. Были изматывающие матчи и напряжённые розыгрыши. Конечно, мы все хотим постоянно побеждать, но я думаю, что он получил от этой недели всё, чего хотел и в чём нуждался», — написал Роддик в социальных сетях.

Американский теннисист также рассказал, что у Джоковича есть время для подготовки и анализа ошибок перед турниром в Риме.  

Напомним, что Рублёв обыграл сербского спортсмена в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0.

Ранее Джокович поздравил россиянина с победой на турнире в Белграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить