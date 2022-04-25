Джокович поздравил Рублёва с победой на турнире в Белграде

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поздравил с победой в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде россиянина Андрея Рублёва.
Джокович поздравил Рублёва с победой на турнире в Белграде
  • Gettyimages.ru
  • © Nikola Krstic/MB Media

«Поздравляю, Андрей, здорово, что удалось сыграть с тобой и что ты приехал в Белград. Спасибо организаторам Serbia Open, болельщикам, семье и игрокам за то, что сделали этот турнир таким особенным. Увидимся в следующем году», — написал Джокович в социальных сетях.

Российский теннисист, в свою очередь, прокомментировал этот пост тремя эмоджи с изображением сердца.

Напомним, 24-летний спортсмен обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 6:2, 6:7, 6:0.

Ранее Рублёв рассказал, почему в этом сезоне решил выступить на турнире в Белграде, а не в Барселоне.

 

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