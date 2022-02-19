Золото Большунова в марафоне, серебро и бронза в фигурном катании: итоги 19 февраля

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Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в марафоне, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные награды в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзу. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Рублёв и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе.

Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC.

Мишина и Галлямов собираются выступить на ЧМ по фигурному катанию.

CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022.

Сборная Словакии по хоккею завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине.

Авербух заявил, что Тарасова и Морозов выдали прокат жизни на ОИ-2022.

Сборная России обновила рекорд по завоёванным медалям на одной зимней Олимпиаде.

Тарасова и Морозов завоевали серебро среди спортивных пар на Олимпиаде.

Большунов получит более 16 млн рублей за выступление на Играх-2022.

Норвегия досрочно выиграла медальный зачёт ОИ-2022 в Пекине.

Мужская сборная Швеции по кёрлингу завоевала золотые медали на ОИ-2022.

Петухов: Большунов творит не просто российскую, а мировую историю.

Сборная России повторила свой рекорд по числу медалей на зимних Играх.

Щербакова заявила, что пока не готова заканчивать с фигурным катанием.

Фёдоров рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в финале Олимпиады.

Большунов станет знаменосцем сборной России на закрытии ОИ-2022.

Большунов вышел на цветочную церемонию награждения в золотых ботинках.

Нидерландская конькобежка Схаутен стала трёхкратной чемпионкой Пекина.

Бельгийский конькобежец Свингс выиграл масс-старт на Олимпиаде, Алдошкин — пятый.

Большунов прокомментировал победу в сокращённом марафоне на Олимпиаде-2022.

Вяльбе — о победе Большунова: я сейчас такая счастливая.

Большунов первым в истории завоевал пять наград в лыжных гонках на одной Олимпиаде.

Большунов выиграл марафон на Олимпиаде в Пекине, Якимушкин — второй.

Список медалистов 15-го дня Олимпиады в Пекине.