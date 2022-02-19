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Мишина и Галлямов собираются выступить на ЧМ по фигурному катанию

19.02.2022, 19:55 |

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что их дуэт намерен выступить на чемпионате мира в конце марта.

Мишина и Галлямов собираются выступить на ЧМ по фигурному катанию
  • ©Fred Lee/Getty Images

«На данный момент у нас в планах — отдохнуть и восстановиться. Сезон ещё не заканчивается. Главное сейчас — добраться обратно домой без приключений, к семье, близким. Чемпионат мира в планах у нас, однозначно. Мы ещё молоды, можете не волноваться. Никто не отменяет того, что здоровье нужно беречь», — сказал Галлямов после произвольной программы на Олимпиаде.

Мишина и Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на Играх в Пекине с результатом 237,71 балла. Они также завоевали золото в составе сборной России в командном турнире на ОИ-2022.

Ранее Галлямов заявил, что рад завоёванной бронзе в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022.

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