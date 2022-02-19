Галлямов заявил, что рад завоёванной бронзе в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022

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Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде.

«Однозначно это «ура, бронза!», а не «ещё бронза». Мы рады этой медали. Это мотивация. Она тяжело далась. Даже просто попасть на Олимпиаду было бы праздником, а выиграть две медали — невероятно», — сказал Галлямов «Матч ТВ».

Мишина и Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар на Играх в Пекине с результатом 237,71 балла. Они также завоевали золото в составе сборной России в командном турнире на ОИ-2022.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский остались недовольны результатом по итогам ОИ-2022.