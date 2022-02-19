Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC

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Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе.
Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC
  • © AP Photo/Frank Franklin II

27-летний российский боксёр защитил серебряный пояс WBC. Абдуллаев победил техническим нокаутом, одержав четвёртую победу подряд.

Он получил право провести поединок за полноценный пояс чемпиона мира.

Поединок прошёл в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК в рамках главного события вечера от RCC Boxing Promotions. 

На счету Абдуллаева 15 побед (девять — нокаутом), одно поражение.

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