В UFC подтвердили, что Грин проведёт бой против Махачева

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В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведёт поединок в лёгком весе с американцем Бобби Грином.
В UFC подтвердили, что Грин проведёт бой против Махачева
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Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Ранее стало известно, что бой Махачева с Бенеилом Дариушем отменён. Иранец повредил лодыжку и был вынужден сняться с поединка.

Бой Махачева с Грином состоится 26 февраля в Лас-Вегасе.

В последнем поединке Махачев победил Дэна Хукера в первом раунде на турнире UFC 267.

Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе Абсолютного бойцовского чемпионата, раскрыл дату своего следующего поединка.

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