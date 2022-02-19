В UFC подтвердили, что Грин проведёт бой против Махачева
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Об этом сообщает пресс-служба UFC.
Ранее стало известно, что бой Махачева с Бенеилом Дариушем отменён. Иранец повредил лодыжку и был вынужден сняться с поединка.
Бой Махачева с Грином состоится 26 февраля в Лас-Вегасе.
В последнем поединке Махачев победил Дэна Хукера в первом раунде на турнире UFC 267.
Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе Абсолютного бойцовского чемпионата, раскрыл дату своего следующего поединка.
𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒈𝒐 𝒐𝒏 👏👏👏— UFC (@ufc) February 18, 2022
Bobby Green steps in on short notice to face @MakhachevMMA next Saturday!
[ #UFCVegas49 | Sat. Feb 26 | Live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/psJRJ8WbEk