В UFC подтвердили, что Грин проведёт бой против Махачева

𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒈𝒐 𝒐𝒏 👏👏👏



Bobby Green steps in on short notice to face @MakhachevMMA next Saturday!



[ #UFCVegas49 | Sat. Feb 26 | Live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/psJRJ8WbEk