В UFC подтвердили, что Грин проведёт бой против Махачева

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев проведёт поединок в лёгком весе с американцем Бобби Грином.

Gettyimages.ru

© Handout

Об этом сообщает пресс-служба UFC. Ранее стало известно, что бой Махачева с Бенеилом Дариушем отменён. Иранец повредил лодыжку и был вынужден сняться с поединка. Бой Махачева с Грином состоится 26 февраля в Лас-Вегасе. В последнем поединке Махачев победил Дэна Хукера в первом раунде на турнире UFC 267. Ранее российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, выступающий в тяжёлом весе Абсолютного бойцовского чемпионата, раскрыл дату своего следующего поединка. 𝑻𝒉𝒆 𝒔𝒉𝒐𝒘 𝒎𝒖𝒔𝒕 𝒈𝒐 𝒐𝒏 👏👏👏



Bobby Green steps in on short notice to face @MakhachevMMA next Saturday!



[ #UFCVegas49 | Sat. Feb 26 | Live on @ESPNPlus ] pic.twitter.com/psJRJ8WbEk — UFC (@ufc) February 18, 2022