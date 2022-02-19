Авербух заявил, что Тарасова и Морозов выдали прокат жизни на ОИ-2022

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Хореограф Илья Авербух оценил выступления российских пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Несмотря на то, что мы все болели за наших ребят и что они были потрясающими, особенно Тарасова и Морозов, они выдали свой лучший прокат, прокат жизни, результат считаю справедливым. Китайцы были сегодня, несмотря на небольшую ошибку, в других элементах фантастическими. И, конечно, мы понимаем, что судьи оценивают немного и дорогу, которую проделали ребята к своему золоту. И я думаю, что результаты справедливые», — сказал Авербух RT.

Он отметил, что Тарасова и Морозов тоже делают четверной подкрут, но судьям виднее, почему россияне не получили за него таких же оценок. При этом эксперт считает, что для Евгении и Владимира это серебро с золотым отливом, так как они проделали колоссальную работу в текущем сезоне и обошли очень сильные российские дуэты.

«В этом во многом заслуга Максима Транькова, Алексея Тихонова. И, конечно же, Этери Тутберидзе смогла вдохнуть в них уверенность, создать те условия работы, которые позволили нам увидеть этот выдающийся прокат. Мишина и Галлямов выиграли по технике у всех. Я думаю, что их четырёхлетие следующее, им нужно ещё прибавлять в образе, художественном воплощении программ, подаче. Всё-таки они только в том сезоне ворвались в элиту и пока не заматерели, как две первые пары. Через четыре года, я думаю, они смогут взять своё золото. Так что результаты абсолютно правильные, заслуженные. То, что мы сегодня видели, судьи и ставили», — заявил Авербух.

Ранее российский фигурист Дмитрий Козловский выразил мнение, что Тарасова и Морозов откатали свою программу чище китайцев.