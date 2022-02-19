Козловский считает, что Тарасова и Морозов откатали свою программу чище китайцев

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, выразил мнение, что их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов заслужили победы на Олимпиаде в Пекине.

«Точно могу сказать, что сегодня Тарасова и Морозов откатали свою программу чище. Да, китайцы сделали четверной подкрут, но они проехали программу без прыжка», — цитирует Козловского ТАСС.

При этом он отметил, что китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, завоевавшие золото, внесли колоссальный вклад в развитие парного катания и вызывают у него уважение.

«Они достойны этой победы. Моё самое глубокое уважение Тарасовой и Морозову. Они в течение четырёх последних лет не катались на уровне первых мест», — добавил Козловский.

Тарасова и Морозов завоевали серебро среди спортивных пар на Олимпиаде с результатом 239,25, уступив только Вэньцзин и Цуну 0,63 балла.

Ранее фигурист Александр Галлямов заявил, что рад завоёванной бронзе в соревнованиях спортивных пар на ОИ-2022.