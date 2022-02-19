Щербакова заявила, что пока не готова заканчивать с фигурным катанием

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своём будущем.

«Сложно уже представить, что я смогу остановиться на данный момент. Я не люблю загадывать вперёд и говорить какие-то обещания, что я точно планирую, но просто могу сказать, что я не готова пока заканчивать с фигурным катанием», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Напомним, что Щербакова стала олимпийской чемпионкой, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла другая россиянка, Александра Трусова, с результатом 251,73 балла.

Ранее сообщалось, что США требуют вручить призёрам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине серебряные медали.