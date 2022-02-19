Источник: США требуют вручить им серебряные медали за командный турнир

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Сборная США по фигурному катанию обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу церемонии награждения призёров командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Американские фигуристы потребовали от МОК вручить им серебряные медали за командный турнир на Олимпиаде в Пекине, сообщает Associated Press.

По информации источника, адвокаты сборной США сообщили президенту МОК Томасу Баху, что в противном случае они обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой церемония награждения была отменена.

Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.

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