НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Источник: США требуют вручить им серебряные медали за командный турнир

19.02.2022, 13:33 |

Сборная США по фигурному катанию обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу церемонии награждения призёров командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Источник: США требуют вручить им серебряные медали за командный турнир
  • AP

Американские фигуристы потребовали от МОК вручить им серебряные медали за командный турнир на Олимпиаде в Пекине, сообщает Associated Press.

По информации источника, адвокаты сборной США сообщили президенту МОК Томасу Баху, что в противном случае они обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что сборная России выиграла командные соревнования на Олимпиаде в Пекине. Но из-за положительной допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой церемония награждения была отменена.

Серебро завоевали американцы, бронзу — японцы.

Ранее Плющенко заявил, что он не справился с характером Трусовой.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ